Kadıköy'de skandal! Hem faul yaptı, hem hareket çekti... Alman hakem kart bile göstermedi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısında Olympiakos'un Portekizli oyuncusu Podence Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faul sonrası skandal bir hareket yaptı.

SKANDAL HAREKET!

Podence Ferdi'ye yaptığı faulün ardından Kadıoğlu'na doğru orta parmağını göstererek, büyük bir skandala imza attı.

60'DA KART GÖRDÜ...

Pozisyon karşılaşmanın Alman hakemi Stieler'in gözünün önünde olsa da hakem kartına başvurmadı. Podence karşılaşmanın 60. dakikasında yaptığı hareket sonrası bu kez sarı kart görürken Olympiakos hocası Podence'i 64. dakikada oyundan aldı.







