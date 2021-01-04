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Kadıköy’de Covidli hastalara sıcak yemek

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.01.2021 11:43 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediyesi korona virüsüne yakalanmış ve karantinada olan hastalara VavaCars işbirliğiyle sıcak yemek ulaştırıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.Pandeminin başından bu yana ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan Kadıköy Belediyesi, semptomlu ya da semptomsuz tüm Covidli hastalara karantina süreleri boyunca sıcak yemek dağıtıyor.

Kadıköy’de Covidli hastalara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi korona virüsüne yakalanmış ve karantinada olan hastalara VavaCars işbirliğiyle sıcak yemek ulaştırıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.
Pandeminin başından bu yana ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan Kadıköy Belediyesi, semptomlu ya da semptomsuz tüm Covidli hastalara karantina süreleri boyunca sıcak yemek dağıtıyor. Kişisel önlemler ve hijyen kurallarına riayet edilerek yapılan dağıtımda hastalarla doğrudan temas edilmiyor, yemekleri kapılarına bırakılıyor. Yemek dağıtımı sürecinde uluslararası VavaCars şirketi de belediyeye araç tahsis etti. 16 Aralık’ta başlayan ortak çalışmada, üç araç şimdilik iki ay için planlandı. VavaCars şirketi Nisan ayında da 65 yaş ve üstü Kadıköylülerin günlük ihtiyaçlarının temini için zabıta ekiplerine araç tahsisinde bulunmuştu.

Kadıköy’de Covidli hastalara sıcak yemek

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