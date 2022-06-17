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Kadıköy’de denizde ceset bulundu

17.06.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de denizde erkek cesedi bulundu.

Kadıköy Rıhtım Karaköy-Eminönü İskelesi yakınında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daha sonra denizin dibine inen ceset, yapılan aramaların ardından dalgıçlarca sudan çıkarıldı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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