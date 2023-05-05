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Kadıköy’de E-5’i kilitleyen zincirleme kaza: 2 yaralı

05.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadıköy’de E-5’i kilitleyen zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza saat 01.00 sularında E-5 Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FKC 236 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yanından geçen 34 TCM 67 plakalı ticari taksiye vurdu, daha sonra da önündeki 34 AE 2686 plakalı araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu 34 FKC 236 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan araç sürücüsü İzel Çınar ve yanındaki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E-5 Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla E-5 Kadıköy istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Onur Apak “Sol şeritte ilerlerken birden bir darbe hissettim ve akabinde camım yağ içinde oldu. Sağa sola vurduğumu söylediler. Çok şükür iyiyiz” dedi.

Kazaya karışan taksi sürücüsü Nihat Çelik “Orta şeritte ilerliyordum. Sonra soldan bir araba geldi, bana çarptı. Arabalar direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonuç bu.” ifadelerini kullandı.

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