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Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediye Meclisi’nde bugün görüşülen havai fişek kullanımına yasak maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi’nde bugün görüşülen havai fişek kullanımına yasak maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülen maddelerden biri de sağlık emekçileri içindi. Oy birliğiyle kabul edilen bu maddeye göre sağlık emekçilerinden nikah işlemleri ücreti alınmayacak.
Kadıköy Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek gösterisi yapmadık. Bundan sonrası için de, Kadıköy’de kullanılmaması adına, bugün Eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olarak, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Sağlık çalışanlarından nikah ücreti alınmayacak
Mecliste görüşülen bir diğer madde de pandemi sürecinde büyük özveri ile hizmet veren sağlık emekçileri içindi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklif ettiği maddeye göre, kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerinin nikah işlemlerinden ücret alınmayacak.

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