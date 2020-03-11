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Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği

ERZURUM HABERLERİ  | 11.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Aziziye Ziraat Odasının düzenlediği programda Erzurumlu kadın çiftçilere, ‘Sağlık’ konusunda eğitim verildi.Ilıca Termal Otel’de, Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman’ın düzenlediği program ilgi gördü.

Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği

Aziziye Ziraat Odasının düzenlediği programda Erzurumlu kadın çiftçilere, ‘Sağlık’ konusunda eğitim verildi.
Ilıca Termal Otel’de, Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman’ın düzenlediği program ilgi gördü. Tarım Danışmanları Aynur Narmanlıoğlu, Ebru Kılıç, Mehtap Yapıcı, Tuba Güler ile Palandöken ve Aziziye ilçelerinden 40 kadar kadın çiftçi bir araya geldi. Etkinlikte Tarım Danışmanları ile örnek kadın çiftçiler tanıştı, sorunları görüştü ve birlikte yemek yedi.
Yemekten sonra Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu öğretim görevlileri Doç. Dr. Ayşe Gürol ve Öğr. Gör. Esra Bayrakçeken kadın çiftçilere kadın sağlığı hakkında bilgi verdi ve konuya ilişkin bir sunum yaptı.

Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği

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