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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.Kırşehir’de, aile içi şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Akın, kadına şiddetle mücadele konusunun ülke gündeminde olduğunu söyledi.Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi için başta kamu kurumları olmak üzere ilgili kesimlerin önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali İbrahim Akın; “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi için hem ulusal hem de genel eylem planı mevcut.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Kırşehir’de, aile içi şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Akın, kadına şiddetle mücadele konusunun ülke gündeminde olduğunu söyledi.
Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi için başta kamu kurumları olmak üzere ilgili kesimlerin önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali İbrahim Akın; “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi için hem ulusal hem de genel eylem planı mevcut. Bu planlar doğrultusunda ilgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda kurumlar arasında görev paylaşımı yapıldı. Bu çerçevede çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" dedi.
Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda kurumlarca yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

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