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Kadınlar 8 Mart’a özel başarı hikayelerini anlattılar

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, farklı sektörlerde başarı hikayelerine imza atan 6 kadın girişimciyi kadın ve girişimcilik konulu panelde bir araya getirdi.

Kadınlar 8 Mart’a özel başarı hikayelerini anlattılar

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, farklı sektörlerde başarı hikayelerine imza atan 6 kadın girişimciyi kadın ve girişimcilik konulu panelde bir araya getirdi. ASSİM’de düzenlenen panel büyük ilgi gördü.
Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Antalya’nın başarılı 6 kadın girişimcisini düzenlediği panelde bir araya getirdi. İki oturum halinde gerçekleştirilen ‘Kadın Girişimcilik’ konulu panelde TOBB Antalya Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski Başkanı ve Terma Mühendislik kurucusu Ayşen Hamamcıoğlu, AGT Ağaç Sanayi Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürü Nihal Yazgan, 1983 Beyoğlu markasının kurucusu Seda Sezer Şahin, Enpro Bilişim kurucu ortağı Derya Selin Çakır, Harika Doğum kurucusu Ayşe Betül Balcı konuşmacı olarak yer aldı.

Zorlukları nasıl aştıklarını anlattılar
ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Antalya’nın Girişimcilik Ekosisteminde Kadınların Yeri” konulu birinci oturumda, panelistler iş, aile ve sosyal hayatlarında bir kadın olarak karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını katılımcılarla paylaştılar. Gain Global Antalya Direktörü Ersin Nakışçı moderatörlüğünde gerçekleşen “Kadın Girişimci Hikayeleri” başlıklı ikinci oturumda ise kadın girişimciler işlerini nasıl kurduklarını, işlerini geliştirirken karşılaştıkları farklı deneyimlerini anlattı.
Girişimci bir kadının anne, iş sahibi, çalışan gibi aynı anda birçok rol üstlendiğini vurgulayan panelistler, başarılarını sıkı çalışmalarına, işlerine olan tutkularına ve hayallerinden vazgeçmemelerine bağlı olduğunu ifade etti. Bilişimden hizmet ve sanayi sektörüne ayrı birer başarı hikayesine sahip kadınlar, fırsat eşitliği sağlandığı takdirde kadınların büyük başarılara imza attıklarını ve gelecekte de daha büyük başarılara ulaşacaklarını panelde dile getirdi.

Kadınlar 8 Mart’a özel başarı hikayelerini anlattılar

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Antalya Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:14
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
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