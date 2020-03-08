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Kadınlar arasındaki halı saha maçının başlama vuruşunu 95 yaşındaki Pakize nine yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 21:41 | Son Güncelleme

Kadınlar arasındaki halı saha maçının başlama vuruşunu 95 yaşındaki Pakize nine yaptı

Aydın'da aralarında gazetecilerin de bulunduğu kadınlardan oluşan iki takım, kadına şiddete dikkati çekmek için futbol maçı yaptı.

Halısaha Futbol Federasyonu (HFF) Aydın İl Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında "Aydın Basın" ile "Aydın 09" takımları, İlhami Ortekin Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Başlama vuruşunu yapan 95 yaşındaki Pakize Yeşilada'ya 5 yaşındaki Öykü Başkar eşlik etti.

Öldürülen kadınların fotoğraflarının yer aldığı formayla sahaya çıkan iki ekipten Aydın 09 takımı 8-6 galip geldi.

Oyunculardan Necmiye Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadınlar için daha yaşanılır ve güvenilir bir dünya olmasını istiyoruz. Kadınlar olarak her yerde varlığımızı göstermeye devam edeceğiz. Futbolun da gazeteciliğin de tüm mesleklerin de kadın erkek diye ayrılmadığını, herkesin yapabileceğini anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Pakize Yeşilada da 70 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet görmediğini belirterek, böyle güzel bir organizasyonda yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Maçı izleyenlerden Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan da bu tür etkinliklere her zaman önem ve destek verdiklerini, kadın meslektaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından HFF İl Temsilcisi Volkan Demirci ve Ulucan tarafından oyunculara madalya, hakemlere de plaket verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Gazeteci Kadına şiddet

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