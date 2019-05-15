Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Çukurova Basketbol’u 80-68 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonluğu ilan etti. Karşılaşmanın başında pota altından sayılar üreten Fenerbahçe karşısında Şaziye İvegin Üner ve Gray'la üç sayılık basketler bulan Çukurova Basketbol, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve öne geçen sarı-lacivertli ekip, Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Çukurova Basketbol karşısında pota altından arka arkaya rahat sayılar bulan Fenerbahçe 17. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 42-23. Toparlanan konuk ekip, Şaziye İvegin Üner ve Gray'ın basketleriyle farkı 13 sayıya indirse de sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 45-32 üstün gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, Vaughn, Stokes ve Plum'un sayılarıyla 27. dakikada farkı 25 sayıya (64-39) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 66-46 galip girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 80-68 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı. BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'I ELEDİLER Ligde normal sezonunu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldi. Finalde, normal sezonu lider tamamlayan Çukurova Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine seride 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 14. ŞAMPİYONLUK Fenerbahçe, ligde üstü üste 2, toplamda ise 14. kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu. Ligde 2015-2016 sezonununda finalde Hatayspor karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, geçen sezon da Yakın Doğu Üniversitesi'ne üstünlük sağlayarak kupayı aldı.