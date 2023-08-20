SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya oldu!

Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya oldu!

20.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere’yi 1-0 mağlup erek şampiyon oldu. İspanyollar tarihlerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya rakibini 1-0 mağlup etti.

İspanyollara kupayı getiren golü 29'uncu dakikada Olga Carmona kaydetti. İspanya, 69'uncu dakikada Jenifer Hermoso'nun ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.

İSPANYA'NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU

50b6d135-bb8d-45a5-9984-710094615e60

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor ve Gaziantep FK için TFF'den özel hamleHatayspor ve Gaziantep FK için TFF'den özel hamle
Dünya basını Ziyech'in bu hareketini konuşuyor!Dünya basını Ziyech'in bu hareketini konuşuyor!
Trendyol Süper Lig'de yeni bir döneme geçiliyor!Trendyol Süper Lig'de yeni bir döneme geçiliyor!
Anahtar Kelimeler:
İspanya dünya kupası ispanya milli takımı maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti
Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.