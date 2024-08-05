MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir Ezildi nişanlısını özleyince soluğu Erzurum'da aldı! Gamze Türkmen sevgilisini karşısında görünce...

Kadir Ezildi nişanlısını özleyince soluğu Erzurum'da aldı! Gamze Türkmen sevgilisini karşısında görünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 07:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Kadir Ezildi, 15 gün önce nişanladığı Gamze Türkmen’e sürpriz yapıp soluğa Erzurum’da aldı. Ezildi kendisini gören nişanlısının tepkisini takipçileriyle paylaştı.

Kadir Ezildi nişanlısını özleyince soluğu Erzurum'da aldı! Gamze Türkmen sevgilisini karşısında görünce...

MYNET- Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde. Kadir Ezildi, son olarak sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı.

Ezildi, nişanlısıyla yaptığı paylaşıma 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin' notunu düşmüştü.

Söz ve nişan için Erzurum'a giden fenomen her anını paylaşmıştı.

UOU

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen isme sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

UOUO

Nişandan 15 gün sonra Gamze Türkmen'i özleyen Ezildi haber vermeden soluğu Erzurum'da aldı. Ancak kavuşma anı Kadir Ezildi'nin hayal ettiği gibi olmadı.

YUYIYI

"BEN AŞAĞI GELEMEM"

Kadir Ezildi paylaşımında "Sabah 5 buçukta ucağa bindim 7 buçukta indim, balkonun altına gittim. Aradım dedim ki kalk kapıda bir kargocu varmış dedim, paketini getirmiş dedim. Balkona çıktı uyku sersemi karşısında beni görünce ben el sallıyorum oradan diyor ki 'ben aşağı gelemem.' O da kendi kendine diyormuş ki bu kargocu bana niye el sallıyor. 15 günde nişanlısını unutmuş arada gelip kendimi hatırlatmam gerekiyor" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Tatile gelen turist paylaştı: "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur"

Tatile gelen turist paylaştı: "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur"

Şahan Gökbakar bu sefer de Özgür Özel'e sert çıktı!

Şahan Gökbakar bu sefer de Özgür Özel'e sert çıktı!

Rusya tüm dünyayı açık açık uyardı: Kıyamet saatine son iki dakika!

Rusya tüm dünyayı açık açık uyardı: Kıyamet saatine son iki dakika!

Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'

Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.