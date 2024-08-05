Kadir Ezildi nişanlısını özleyince soluğu Erzurum'da aldı! Gamze Türkmen sevgilisini karşısında görünce...

MYNET- Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde. Kadir Ezildi, son olarak sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı.

Ezildi, nişanlısıyla yaptığı paylaşıma 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin' notunu düşmüştü.

Söz ve nişan için Erzurum'a giden fenomen her anını paylaşmıştı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen isme sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

Nişandan 15 gün sonra Gamze Türkmen'i özleyen Ezildi haber vermeden soluğu Erzurum'da aldı. Ancak kavuşma anı Kadir Ezildi'nin hayal ettiği gibi olmadı.

"BEN AŞAĞI GELEMEM"

Kadir Ezildi paylaşımında "Sabah 5 buçukta ucağa bindim 7 buçukta indim, balkonun altına gittim. Aradım dedim ki kalk kapıda bir kargocu varmış dedim, paketini getirmiş dedim. Balkona çıktı uyku sersemi karşısında beni görünce ben el sallıyorum oradan diyor ki 'ben aşağı gelemem.' O da kendi kendine diyormuş ki bu kargocu bana niye el sallıyor. 15 günde nişanlısını unutmuş arada gelip kendimi hatırlatmam gerekiyor" dedi.