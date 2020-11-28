Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri kapılarını “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisi ile açtı.

Fatih’e kültür ve sanat alanında yeni bir soluk getirecek olan Kadırga Sanat Galerileri, “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisiyle açıldı. Sergi açılmadan önce Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit konuşma yaptı. Ardından ise Başkan Turan, hüsn-i hat ve ebru ustası olan Fuat Başar ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra Başkan Turan ve yanındaki heyet sergiyi gezdi. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip Mehmet Efendi’den, Mustafa Düzgünman’a kadar farklı dönemlerden ve farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin sunulduğu sergi, 22 Ocak tarihine kadar görülebilecek.

“Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan “Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kadırga Sanat Galerisini, son 500 yıl ebru sergisi ile beraber açmak üzere bir araya geldik. Çok büyük emekle oluşturulan bir sergi bu yaklaşık 6 aydır arkadaşlar bu işe uğraşıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihinde ışık tutacağı kanaatindeyim. Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek. Kadırga Sanat Galerimiz özellikle Kadırgada bölgesinde sonra Fatih’in ve İstanbul’umuzun çekim merkezlerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

