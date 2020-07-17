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  4. KAEÜ’sinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı

KAEÜ’sinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

2016 yılında demokrasi ve milletin iradesine karşı düzenlenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı.Üniversite Rektörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılışına Rektör Yardımcıları Prof.

KAEÜ’sinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı

2016 yılında demokrasi ve milletin iradesine karşı düzenlenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 15 Temmuz yansımaları adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Üniversite Rektörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı.
15 Temmuz Yansımaları isimli fotoğraf sergisinin açılışının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, darbe girişiminden alınacak derslerin olduğunu ve yaşananların hafızalarda canlı kalması gerektiğini söyledi.

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