Kafkas arısını "varova" hastalığından korumak için çalışma başlatıldı

Ardahan Valiliği, dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı başta olmak üzere birçok özelliğiyle dünyadaki önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arısının varova hastalığından korunması için çalışma başlattı.

Valilik, Kafkas arısının gen merkezi olan Ardahan'da bal ve ana arı verimini artırmak için kentteki arıcılara verilmek üzere, Ardahan Arıcılar Birliğine 3 bin 250 paket varova ilacını teslim etti.

Kent merkezinde Ardahan Arıcılar Birliğindeki programda konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Koronavirüs ile mücadele ederken, üretim zinciri aksamadan devam edecek" sözünü hatırlattı.

Ardahan'da da üretim zincirinin aksamaması için birçok çalışma yaptıklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Arıcılıkla ilgili pek çok çalışmanın içine girdik. Arıcılık Ardahan için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin yerli ve milli olan tek arısı Kafkas arısı, bu ırkın gen merkezi ise ilimizdir. Dolayısıyla ilimizde ana arı üretimi başta olmak üzere, bal üretimi ve arıcılığın geliştirilmesi için bazı çalışmalarımız mevcut. Bu da bunlardan bir tanesi."