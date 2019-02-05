Kagawa'da Fenerbahçe ve Galatasaray gerçeği

Beşiktaş'ta ilk maçında taraftarı mest eden Shinji Kagawa, Hannover 96 ve Monaco dururken, Beşiktaş’ı Nuri Şahin sayesinde seçti. Japon oyuncuyu elden çıkarmayı düşünen Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın dışında, Fenerbahçe, Monaco ve Hannover’e 'evet' dedi. Fenerbahçe, Kagawa’nın yerine Miha Zajc’ı tercih etti.

NURİ ŞAHİN İKNA ETTİ

Beşiktaş, Hannover ve Monaco arasında kalan Kagawa’yı Nuri Şahin, ''Almanya’da yaşadın. Hannover’de farklı bir şey olmayacak. Monaco’ya gidebilirsin. Ama kendi kendine oynarsın. Dortmund’tan sonra sana ancak Beşiktaş taraftarı yeterli gelir. Diğer takımlarda mutsuz olursun'' diye ikna etti.

GALATASARAY DÜŞÜNMEDİ, FENERBAHÇE TOLGAY VE ZAJC YÜZÜNDEN…

Kagawa’nın Beşiktaş’a gelişi herkese sürpriz oldu... Borussia Dortmund Japon oyuncunun menajerinden kulüp bulmasını istedi. O dönemde Kagawa’nın temsilciliğini yapan Alman menajer; Galatasaray ve Beşiktaş’la beraber Fenerbahçe’ye de önerdi. Galatasaray düşünmedi bile. Fenerbahçe ise Tolgay’dan sonra Zajc içinde anlaşınca yarıştan çekildi.

Beşiktaş ise yarışa Quaresma’nın “ayrılmak istiyorum” demesi üzerine girdi. Babel’in takımdan ayrıldığı dönemde Adem Ljajic’in, istatistiklerini gösterip, aslında 10 numara değil sol açık olduğunu anlatması üzerine Güneş, Kagawa’ya yeşil ışık yaktı ve transfer gerçekleşti. (Fotospor)

