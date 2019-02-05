SPOR

Kagawa'da Fenerbahçe ve Galatasaray gerçeği

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund'un Shinji Kagawa'yı Beşiktaş'ın dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'a da önerdiği ortaya çıktı. Galatasaray'ın Kagawa'yı düşünmediği, Fenerbahçe'nin ise Zajc'ı tercih ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın son anda yarışa girerek transferi bitirdiği öğrenildi.

Kagawa'da Fenerbahçe ve Galatasaray gerçeği

Beşiktaş'ta ilk maçında taraftarı mest eden Shinji Kagawa, Hannover 96 ve Monaco dururken, Beşiktaş’ı Nuri Şahin sayesinde seçti. Japon oyuncuyu elden çıkarmayı düşünen Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın dışında, Fenerbahçe, Monaco ve Hannover’e 'evet' dedi. Fenerbahçe, Kagawa’nın yerine Miha Zajc’ı tercih etti.

NURİ ŞAHİN İKNA ETTİ
Beşiktaş, Hannover ve Monaco arasında kalan Kagawa’yı Nuri Şahin, ''Almanya’da yaşadın. Hannover’de farklı bir şey olmayacak. Monaco’ya gidebilirsin. Ama kendi kendine oynarsın. Dortmund’tan sonra sana ancak Beşiktaş taraftarı yeterli gelir. Diğer takımlarda mutsuz olursun'' diye ikna etti.

GALATASARAY DÜŞÜNMEDİ, FENERBAHÇE TOLGAY VE ZAJC YÜZÜNDEN…
Kagawa’nın Beşiktaş’a gelişi herkese sürpriz oldu... Borussia Dortmund Japon oyuncunun menajerinden kulüp bulmasını istedi. O dönemde Kagawa’nın temsilciliğini yapan Alman menajer; Galatasaray ve Beşiktaş’la beraber Fenerbahçe’ye de önerdi. Galatasaray düşünmedi bile. Fenerbahçe ise Tolgay’dan sonra Zajc içinde anlaşınca yarıştan çekildi.

Beşiktaş ise yarışa Quaresma’nın “ayrılmak istiyorum” demesi üzerine girdi. Babel’in takımdan ayrıldığı dönemde Adem Ljajic’in, istatistiklerini gösterip, aslında 10 numara değil sol açık olduğunu anlatması üzerine Güneş, Kagawa’ya yeşil ışık yaktı ve transfer gerçekleşti. (Fotospor)

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Amatör ligden Beşiktaş'a transfer olduAmatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu
Kagawa açıkladı! Gelecek sezon...Kagawa açıkladı! Gelecek sezon...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
shinji kagawa Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş nuri şahin

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu

Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Kagawa açıkladı! Gelecek sezon...

Kagawa açıkladı! Gelecek sezon...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
şişirdiniz iyice balına 2gol attı diye
comoli kaliteli futbolcuyu değil çöp futbolcuları transfer ediyor bu habere şaşırmadim
şinji beşiktaş zamanı habaha
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kagawa'da Fenerbahçe ve Galatasaray gerçeği

Kagawa'da F.Bahçe ve G.Saray gerçeği

Oğuzhan Çelik, 5000 Evlerspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu

Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı isimlere imza töreni düzenledi

Kagawa açıkladı! Gelecek sezon...

Vodafone Park’taki imza töreninde Japon basınından Kagawa'ya yoğun ilgi

Japon basınından Kagawa'ya yoğun ilgi

Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı

Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı

Beşiktaş, yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek

Yeni transferlere imza töreni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.