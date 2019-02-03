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Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, daha ilk maçında Türk futboluna damga vurmayı başardı. Borussia Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa, 6-2'lik Antalyaspor maçı sonrası en çok konuşulan isim oldu.

İşte yaşananlar...

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa, 81. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa, 81. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu.

Shinji Kagawa, oyuna dahil olduktan 18 saniye sonra ceza sahası dışında topla buluştu, topu düzelttikten sonra yerden sert bir şekilde şutunu çıkarttı ve fileleri havalandırdı. Japon yıldız, attığı golden sonra şaşkın bir şekilde sevindi.

Shinji Kagawa, oyuna dahil olduktan 18 saniye sonra ceza sahası dışında topla buluştu, topu düzelttikten sonra yerden sert bir şekilde şutunu çıkarttı ve fileleri havalandırdı. Japon yıldız, attığı golden sonra şaşkın bir şekilde sevindi.

Shinji Kagawa, 84. dakikada bu kez kaleye 25 metreye uzaktan frikikte topun başına geçti ve frikikten uzak köşeye vurup fileleri havalandırdı. Japon yıldız, böylece oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol birden attı.

Shinji Kagawa, 84. dakikada bu kez kaleye 25 metreye uzaktan frikikte topun başına geçti ve frikikten uzak köşeye vurup fileleri havalandırdı. Japon yıldız, böylece oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol birden attı.

Kagawa'nın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. İşte Kagawa için yapılan yorumlar...

Kagawa'nın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. İşte Kagawa için yapılan yorumlar...

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!

Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması sosyal medyayı salladı!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa

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