YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane Belediyesi’nden vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı

Kağıthane Belediyesi’nden vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parklara, bahçelere ve açık alanlara yerleştirdiği pankartlarla “Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz” çağrısı yaptı.Türkiye’de ilk korona virüs olayının açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığından gelen uyarılar ve önlemler kapsamında harekete geçen Kağıthane Belediyesi, meydanları, parkları, bahçeleri, camileri, çarşıları, alt geçitleri dezenfekte çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parklara, bahçelere ve açık alanlara yerleştirdiği pankartlarla “Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz” çağrısı yaptı.
Türkiye’de ilk korona virüs olayının açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığından gelen uyarılar ve önlemler kapsamında harekete geçen Kağıthane Belediyesi, meydanları, parkları, bahçeleri, camileri, çarşıları, alt geçitleri dezenfekte çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kağıthane Belediyesince hazırlanan “Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz, En Sağlıklı Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapılan Yürüyüştür” yazılı levhalar, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerdeki banklara ve yürüyüş yollarına monte edildi.
Sadabad, Has Bahçe Mesire Alanı ve açık alanlarda bulunan banklara yerleştirilen levhalarda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in “Elbet laleler açacak, elbet bu banklar dolacak ama şimdi banklar boş kalsın, ülkemiz sağlıklı olsun, kalplerimiz birlikte evde kal Kağıthane” mesajı yer alıyor.
Bununla birlikte Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, korona virüs konusunda ilişkin bilgileri ve uygulamaları anbean sosyal medya hesaplarından paylaşarak, vatandaşları doğru ve bilinçli bilgilendirmeye devam ediyor.

“Her dakika görev halindeyiz”
“Kağıthane Belediyesi vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından gerekli bilgilendirmeleri sağlamaya devam etmektedir” diyen Başkan Mevlüt Öztekin, “Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığımızdan gelen uyarılar çerçevesinde, belediye olarak önlem alıcı tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık, her dakika görev halindeyiz” ifadelerini de kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
13:16
İkindi
16:42
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden ‘evde kal’ çağrısı

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden ‘evde kal’ çağrısı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.