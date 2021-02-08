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Kağıthane’de sokak hayvanları için yeni proje

08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini arttırmak adına bir dizi projeyi hayata geçirdi.Belediye ekipleri sokak hayvanlarını kışın soğuğundan, yazın sıcağından korumak adına 671 adet yeni kedi ve köpek evleri konumlandırırken her gün 250 farklı besleme noktasına mama ve su bırakıyor.

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini arttırmak adına bir dizi projeyi hayata geçirdi.
Belediye ekipleri sokak hayvanlarını kışın soğuğundan, yazın sıcağından korumak adına 671 adet yeni kedi ve köpek evleri konumlandırırken her gün 250 farklı besleme noktasına mama ve su bırakıyor. Ayrıca 2 bin 256 hayvansevere mama desteğinde bulunuldu. Belediye’ye bağlı veterinerlik ekipleri 18 ayda sokak hayvanlarının 7 bin 392’sini tedavi ve muayene, bin 821’ini kısırlaştırma ve numaralandırma, 5 bin 348’ini kuduza karşı aşılama yaptı. Muayene ve tedavisi tamamlanan tüm sokak hayvanlarını yeniden yaşadığı doğal ortamına geri bırakırken, 96’sı sahiplendirildi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hayvanseverlere, Kağıthane’ye tam teşekkülü bir hayvan rehabilitasyon merkezinin yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Öztekin ’Can Dostlar Ofisi’ adını alacak yeni rehabilitasyon merkezinin yerinin Arıcılar mevkisi olacağını söyledi. Proje taslağı tamamlanan Can Dostlar Ofisi, yakında temeli atılıp yıl içinde hizmete sunulacak.

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