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Kağıthane’de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olan taksiciler için önlemler aldı.

Kağıthane Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olan taksiciler için önlemler aldı. Gün boyu ilçede bulunan taksi duraklarını gezen ekipler, bir yandan şoförlerin ateşini ölçerken, diğer taraftan da her bir taksi en ince noktasına kadar temizlenerek dezenfekte edildi.
Kağıthane Belediyesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alınmaya devam ediliyor. Önlemler kapsamında gün boyu yapılan çalışmalarda 26 taksi durağında her bir taksi temizlenerek dezenfekte edilirken, taksicilerin de ateş ölçümleri yapıldı. Taksiciler sosyal mesafe konusunda bilinçlendirildi. Ayrıca tüm taksi duraklarına Kağıthane Belediyesi tarafından hijyen ve temizlik paketi dağıtıldı. Hijyen paketlerinin içerisinde sabun, kolonya ve maske yer aldı. Taksi şoförleri, ayrıca para alışverişinde el hijyenin önemi ve vardiya sonrasında araçların dezenfekte edilip havalandırılması konusunda uyarıldı.

“Yolcularımızla birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz”
25 yıldır taksicilik yapan Bayram Karabulut, “Yaklaşık 25 senedir hizmet ediyoruz. Kağıthane Belediyemiz de sağolsun 3-4 gün aralıklarla burada dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Şoför arkadaşlarımızın da ateşleri ölçülüyor. Ayrıca biz de bütün arabalarımızda tedbirlerimizi aldık. Kolonya, ıslak mendil, peçete gibi birçok malzeme bulunuyor. Yolcularımızı da sağ tarafa almaya ve birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz” dedi.

“Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe”
Taksicileri bilgilendiren Acil Tıp Teknisyeni Abidin Arslan, “Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe. Taksici arkadaşlarımız olabildiğince birebir temastan kaçınmalı. Bu yüzden ön koltuğu kapatarak yolcunun sağ arka köşeye binmesini sağlamalı. Ayrıca arkadaşlarımız vardiyalı sistemle çalıştıkları için taksici arkadaşımız diğer taksiciye aracı teslim ederken dezenfekte edip öyle vermelidir” şeklinde konuştu.

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