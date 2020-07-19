Kağızman Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kağızman Belediye Başkan Yardımcısı Bican Veysel Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında personele test yaptırdıklarını söyledi.

Kurumda sadece Bican Veysel Yıldız'ın test sonuçlarının pozitif çıktığını belirten Yıldız, "Şu anda evinde izolasyon altında." dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yıldız'ın temas ettiği kişilerin belirlenmesi için filyasyon ekibince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

