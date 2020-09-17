Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Suat Güner atandı

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Anadolu Lisesi Müdürü Selim Suat Güner atandı.

Uzun yıllar Kağızman’da idarecilik yapan Güner’in eğitim tecrübesi oldukça fazla, eğitim alanında hazırladığı proje ve başarılar ile tanınan Suat Güneri’n İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilmesi ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Selim Suat Güner, “Bizlere bu görevi laik gören herkese çok teşekkür ederim. Amacım ilçemizin eğitim seviyesini daha da ileriye taşımak. Makam ve mevkiler geçicidir. Önemli olan faydalı olabilmek. Bizlerde ilçemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize faydalı olmak için çalışacağız” dedi.

