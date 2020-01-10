YURTHABER
  4. Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

KARS HABERLERİ  | 10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar’ın girişimleriyle ‘barış’ toplantısı düzenlendi.Kaymakam İshak Çınar, Kağızman Günindi köyünde aralarında husumet bulunan ve 2 ailenden birisi olan Güneş ailesinin ileri gelenlerini makamında kabul etti.Kağızman’da, 2 aile arasındaki husumetin bir an önce son bulması için gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Müftü Vekili ve ara bulucu sıfatıyla Kağızman Feyzullah Bey Cami imamı Hüseyin Parlak ta hazır bulundu.2 aile arasında barışın sağlanması için tüm aile üyelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Kaymakam Çınar, huzur ve güven ortamının sağlanması için iki tarafında hassas davranmaları gerekliliğini vurguladı.Kaymakam Çınar, tüm aile bireylerinden duyarlı olmalarını istedi.

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar’ın girişimleriyle ‘barış’ toplantısı düzenlendi.
Kaymakam İshak Çınar, Kağızman Günindi köyünde aralarında husumet bulunan ve 2 ailenden birisi olan Güneş ailesinin ileri gelenlerini makamında kabul etti.
Kağızman’da, 2 aile arasındaki husumetin bir an önce son bulması için gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Müftü Vekili ve ara bulucu sıfatıyla Kağızman Feyzullah Bey Cami imamı Hüseyin Parlak ta hazır bulundu.
2 aile arasında barışın sağlanması için tüm aile üyelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Kaymakam Çınar, huzur ve güven ortamının sağlanması için iki tarafında hassas davranmaları gerekliliğini vurguladı.
Kaymakam Çınar, tüm aile bireylerinden duyarlı olmalarını istedi. Güneş ailesiyle bir süre sohbet eden Çınar, tarafların aralarında husumeti biran evvel bitirerek kucaklaşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kağızman’da barış toplantısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Sarıkamış’ta kışlık giyecek yardımıSarıkamış’ta kışlık giyecek yardımı
Kars’ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldıKars’ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Kars Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:24
Öğle
12:20
İkindi
14:44
Akşam
17:06
Yatsı
18:30

Kars Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Özge Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Tarım ve Peynir Müzesi restorasyon projesi onaylandı

Tarım ve Peynir Müzesi restorasyon projesi onaylandı

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.