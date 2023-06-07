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Kahramankazan’da yaz okulları başlıyor

07.06.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mahalle Kültür Evleri ve Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik açılacak yaz okulu başvuruları başladı.

Kahramankazan’ın çehresini güzelleştiren, mahallelilik kültürünü canlandıran, gençlere yönelik etkinliklerin yapıldığı, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli durumlarda hizmete açılan Mahalle Kültür Evleri, öğrenci ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, öğrenirken
eğlenecekleri birçok ders ve etkinliğe doyacakları yaz okulu başvurularını almaya başladı. Kültür Evleri, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, derslikler, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odasından oluşurken, engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından da tüm detaylar düşünülerek inşa edildi. Yaz dönemi kurslarıyla birçok dalda eğitim kültür evlerinde verilirken, el sanatlarından ebru sanatına, robotik kodlamadan gitar kurslarına kadar farklı derslerden de öğrenciler kayıt yaptırarak faydalanabilecek. Tüm kurslara 3-4-5-6-7-8’nci sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilecekler.

“MAHALLE KÜLTÜR EVLERİ HAYALLERİM ARASINDAYDI”

Gençlerden ve ebeveynlerinden gelen talepler doğrultusunda yaz okulu kurslarını hizmete açtıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Mahalle Kültür Evlerimiz çocuklarımızı her zaman olduğu gibi yaz aylarında da yalnız bırakmıyor. Mahalle Kültür Evleri hayallerim arasındaydı. Üreten, gelişen ve vizyon sahibi bir ilçe olma yolunda kültür evlerimiz büyük bir rol üstleniyor. Çünkü burada geleceğimizin emanetçisi genç nesiller eğitim alıyor. Öğrenci ve gençlerimiz yaz okulu çerçevesinde vakitlerini eğlenceli etkinliklerle geçirecekler, kendilerini tanıyabilecekler ve yeteneklerinin farkına varabilecekler. Hem miniklerimize hem gençlerimize sesleniyorum, gelin mahalle kültürünü hep birlikte yaşatalım” dedi.
Satıkadın Mahalle Kültür Evi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, Bilim Atölyesi, temel algoritma eğitimi, spor ve jimnastik eğitimi, akıl oyunları, gitar eğitimi, etkin okuma becerileri, İngilizce eğitimi ve konuşma kulubü, satranç kursu, resim kursu, bağlama kursu verilecek. Alparslan Türkeş Kültür Evi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi, matematik, akıl oyunları, resim, el sanatları, bağlama, gitar eğitimi verilecek. Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi, kültürel ve spor etkinlikleri, etkin okuma becerileri, akıl ve zeka oyunları, Bilim Atölyesi, gitar, bağlama, İngilizce, satranç ve resim eğitimi verilecek. Kahramankazan Gençlik Merkezi’nde ebru sanatı, yöresel Tokat tahta baskısı, geri dönüşüm projeleri, seramik, kokulu taş yapımı, porselen boyama, quilling, taş boyama, ahşap boyama, origami, keçe uygulamaları, yöresel taş bebek yapımı, boyutlu resim yapımı kursları verilecek. Ayrıca tüm Mahalle Kültür Evleri’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi kayıtları 1. sınıftan itibaren başlatılıyor.

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