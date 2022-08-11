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Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

11.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Kahramanmaraş ve Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı,1 gaz bombası, 7 kök Hint keneviri ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.K, (37) M.K, (28) E.G, (25) ve O.K, (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 12 kişiye de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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