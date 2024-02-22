YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kahramanmaraş'ta 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak

Kahramanmaraş'ta 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak

AA AA
22.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak, çiftlere çeyiz desteği verilecek.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülüklerince organize edilen, "Kahramanmaraş'ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge, bir oteldeki basın toplantısında, projenin hem Konya, hem Kahramanmaraş hem de insanlığın faydasına olacağını söyledi.

Deprem felaketine maruz kalan illerdeki ekonomik şartlar göz önüne alındığında, toplu düğün organizasyonlarının çok önemli olduğunu ifade eden Öge, "Kahramanmaraş'ta, depremde hayalleri yıkılan, umutları sönen gençlerimize inşallah umut ve heyecan olacağız. Buradaki 100 nişanlı çiftimize yapılacak toplu düğün töreninin müjdesini vermek istiyorum." diye konuştu.

Öge, toplu düğün organizasyonunun, Ramazan Bayramı'ndan sonra belirlenecek bir tarihte Kahramanmaraş'ta gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin ise Kahramanmaraş'taki çiftlerin enkaz altında kalan hayallerini hep birlikte çıkarmaya çalışacaklarını, destek veren paydaşlarla bu sıkıntıların üstesinden geleceklerini belirtti.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da projeye destek veren herkese teşekkür ederek, "6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından milletçe bu felaketin üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. Bu proje de Kahramanmaraş için bir doping ve motivasyon olacaktır. Devletlerin, güçlü ailelerden oluşacağı fikriyle, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Programa, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandıAmasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Adıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyorAdıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyor
Uludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldıUludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı
Anahtar Kelimeler:
Konya Kahramanmaraş

Konya Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:25
Öğle
13:09
İkindi
16:12
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Çiğdem eczanesi
Selcuklu
Yönet eczanesi
Sarayonu
Kuzey eczanesi
Cumra
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
Altan eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.