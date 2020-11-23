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Kahramanmaraş'ta 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde karşılaşan Hadi H. (63) ile Hakan B. (37) arasında iddiaya göre "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Hadi H, kendisinden aldığı parayı ödemediğini öne sürdüğü Hakan B'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra silahı atarak kaçmak istedi.

Zanlı, bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Hakan B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Hadi H, gazetecilere "Evimi barkımı sattım, onun borcunu ödedim. Bana 4 sene önce sahte çek verdi" dedi.

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