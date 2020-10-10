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Kahramanmaraş’ta 21 gönüllü itfaiye erine eğitim

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 10.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Hatay İtfaiye Teşkilatı’na başvuran 21 gönüllünün eğitimleri Kahramanmaraş İtfaiye Eğitim Merkezi’nde verildi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi (KABİTEM), Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Hatay İtfaiye Teşkilatı’na başvuran 21 gönüllünün eğitimleri Kahramanmaraş İtfaiye Eğitim Merkezi’nde verildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi (KABİTEM), Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Ülkenin en önemli merkezlerinde biri olan KABİTEM’de eğitimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 21 gönüllünün eğitimleri de Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Alanında uzman ekip tarafından 5 - 9 Ekim tarihlerinde çeşitli eğitimler gerçekleştirildi.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en önemli merkezlerinden olan KABİTEM’de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir eğitim programımızı daha tamamladık. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunan 21 gönüllümüze temel itfaiyecilik bilgilerinin yanı sıra arama ve kurtarma eğitimleri de verildi. Yaklaşık 40 saat eğitim alan gönüllülerimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nde görev yapacak. Şehrimiz, tesisimiz ve İtfaiye Teşkilatımız, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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