Kahramanmaraş’ta 25 kütüphane yarıyıl tatilinde açık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan 25 kütüphanenin pandemi tedbirleri çerçevesinde yarıyıl tatili boyunca açık olduğu belirtildi.

Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, Büyükşehir’e bağlı 25 kütüphanenin, sömestrde de öğrenciler için açık olduğunu belirterek, "Uzman kütüphanecilerimiz, kitap almak isteyen gençlerimize yaş gruplarına göre kitap önerisi yapıyor, yönlendiriyor. Pandemi dönemi boyunca yükselen dijitalleşme ve kısıtlılık, kitaplara olan ilginin artmasıyla öğrencilerimizin ruhen ve zihnen dinlenmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimize bu dönemde kitap okumalarını ve hayal dünyalarını canlı tutmalarını tavsiye ediyoruz. Kitaplara erişmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımız için Alo Kitap servisimiz şehrimizin her köşesine kitap götürüyor. Bu hizmetlerden yararlanmak için en yakın kütüphaneden ücretsiz üyelik yapılması yeterli” dedi.

Sofioğlu ayrıca, Alo Kitap servisi için vatandaşların 0344 215 40 34 çağrı hattını arayabileceklerini belirtti.

