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Kahramanmaraş'ta aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

23.04.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde denetim yapan ekipler şüphe üzerine 46 ABB 134 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, ihtara uymayan otomobili, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Mehmet Akif Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü M.C'nin aranmasının olduğu ve bu yüzden kaçtığı anlaşıldı.

Sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden 19 bin 806 lira ceza uygulandı.

Otomobil çekiciyle otoparka çekildi, sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.

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