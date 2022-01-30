Kahramanmaraş'ta başıboş gezerken yakalanan pitbull barınağa gönderildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, başıboş gezen pitbull cinsi köpeği, belediyenin rehabilitasyon merkezine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, başıboş pitbull cinsi köpeğin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan köpek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz