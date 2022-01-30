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Kahramanmaraş'ta başıboş gezerken yakalanan pitbull barınağa gönderildi

30.01.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta başıboş gezerken yakalanan pitbull barınağa gönderildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, başıboş gezen pitbull cinsi köpeği, belediyenin rehabilitasyon merkezine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, başıboş pitbull cinsi köpeğin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan köpek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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