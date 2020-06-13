YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta bir kadının, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırırken ölmesi

Kahramanmaraş'ta bir kadının, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırırken ölmesi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

Ölen kadının kocası tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eski ve yeni eşi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken yaşamını yitiren kadının kocası tutuklandı.

Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde 7 Haziran'da, boşandığı kocası Fırat G. ile eşi Hüseyin Ş. arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Edanur Ş'nin ölümünün faili olan ve olayda yaralanan eşinin Elbistan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fırat G'nin tedavisi ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Elbistan'da Edanur Ş, boşandığı kocası Fırat G. ile eşi Hüseyin Ş'nin bıçaklı kavgasını ayırmaya çalışırken hayatını kaybetmiş, zanlılar yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:40

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Alper Eczanesi
Onikisubat
Annem Eczanesi
Onikisubat
Çınar Eczanesi
Onikisubat
Güneş Eczanesi
Dulkadiroglu
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Kevser Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğba Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.