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Kahramanmaraş’ta en fazla yatırım ulaşıma

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, 2019 yılında il geneline ulaşıma 611 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.Kahramanmaraş Valiliği Fikret Kiraz Toplantı Salonunda 2019 yılı dördüncü dönem yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, 2019 yılında il geneline ulaşıma 611 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.
Kahramanmaraş Valiliği Fikret Kiraz Toplantı Salonunda 2019 yılı dördüncü dönem yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Halil Avşar, 2019 yılında kamu, kurum ve kuruluşlarından 353 proje çalışmasının yapıldığını söyledi. Kahramanmaraş’a 1 milyar 515 milyon lira ödenek aktarıldığını belirten Avşar, en fazla yatırımın ulaşım ve sağlık hizmetlerine yapıldığını belirtti. Avşar, “2019 yatırımlarının dördüncü dönem yatırımlarının gerçekleşmeleriyle ilgili olarak yatırım izleme raporlarını incelediğimizde, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 353 proje oluşturdu. Projelerin toplam tutarı 11 milyar lira, 2019 yılı ödeneği ise 1 milyar 515 milyon lira olarak karşımıza çıkmakta. Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 611 milyon ile ulaştırma, sağlıkta 171 milyon, diğer kamu hizmetlerinde ise 368 milyon lira harcama söz konusudur. İlimiz kamu yatırım projeleri için 2019 yılı dördüncü dönem itibariyle toplam harcama 1 milyar 240 milyon liradır. 2019 yılı ödeneğinin toplam ödeneğinin toplam yüzde 51.83 kadar harcama yapıldı. 2019 yılında yürütülen 353 projeden 116’ı tamamlanmış, 143’ü devam etmekte 28’i ihale aşamasında 45’ü başlanmamış olup 12 proje ise tasfiye aşamasındadır” dedi.

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