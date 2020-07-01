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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bisiklete çarptı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 01.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Umut Ağcakoyunlu idaresindeki 46 U 1544 plakalı hafif ticari araç, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Kurt'a (12) çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü ile araçtaki Turan ve Osman Öner yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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