Kahramanmaraş’ta karantinadaki özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak

Kahramanmaraş’ta Covid-19 testi pozitif çıkanlar ile bu kişilerle temaslı oldukları için karantinada tutulan özel sektör çalışanları, karantina süresince idari izinli sayılacak.

Covid-19 pozitif vaka/hastalar ve bunlara temaslı özel sektör çalışanlarına karantinada olduklarına dair filyasyon ekipleri veya mahalle denetim ekipleri tarafından düzenlenen belgeler, işletmeler tarafından izin belgesi olarak kabul edilecek.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantıda, korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelinde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, sağlık kuruluşunda veya filyasyon ekipleri tarafından yapılan test sonucu Covid-19 PCR pozitif vaka/hastalar ile bu vaka/hastalarla temaslı olduğu tespit edilen özel sektör çalışanlarının Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda değerlendirilerek herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın kararda belirtilen sürelerde idari izinli sayılmasına karar verildi.

Covid-19 pozitif vaka/hastalar ve bunlara temaslı özel sektör çalışanlarının karantinada olduklarına dair filyasyon ekipleri veya mahalle denetim ekipleri tarafından belge düzenlenmesi ve bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Covid-19 pozitif vaka/hastalar ve bunlarla temaslı olduğu için karantinada tutulan özel sektör çalışanları, istirahat raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmeyecek; çalışanların bu süre zarfında karantina tedbirlerine uymaları işletmeler tarafından takip edilecek.

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren özel öğretim, sürücü kursları, etüt merkezi, güvenlik, sosyal etkinlik, hizmet içi, mesleki eğitim merkezleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi özel eğitim kurumlarında çalışanlar dahil girişlerde zorunlu olarak HES kodu istenecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak. Yine alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak.

