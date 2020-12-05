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Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıya ilişkin soruşturma

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.12.2020 19:17 | Son Güncelleme

Silahla bir polisi şehit eden bir polisi de yaralayan cinayet zanlısının gözaltına alınan arkadaşı adli kontrol şartıyla salıverildi

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısının bir polisi şehit etmesi ve bir polisi de yaralamasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce, kaldığı otelde polis ekiplerince gözaltına alınacağını anlayınca silahla bir polisi şehit eden bir polisi de yaralayan M.K'nin gözaltına alınan arkadaşı S.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı yaralı yakalanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

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