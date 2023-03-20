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Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü

20.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, toplu taşıma seferleri, 15 Mart itibarıyla normale döndü.

Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüsleri, 29 hat üzerinde 87 araçla hizmet veriyor.

15 Mart itibarıyla başlayan ve günlük ortalama 25 bin yolcunun yararlandığı, ücretsiz düzenlenen seferlerin bilgisine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Toplu taşıma araçlarıyla Çocuk Hastanesi, Otogar, Kuyumcukent, Şehir Hastanesi, Binevler, Sanayi, Yenikent, Madalyalı Kavşak, Şekeroba ve Ulu Cami gibi çok sayıda noktaya ücretsiz ulaşım sağlanabilecek.

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