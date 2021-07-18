YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

18.07.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, M.A.V. (37) R.Y. (51) ve E.K. (30), S.Ş, (42), M.Ş, (44) M.K, (27) Ö.Y. (23) ve M.B'yi (25) gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
19:59
Yatsı
21:33

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Fakülte Eczanesi
Onikisubat
Gemci Eczanesi
Onikisubat
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Mağralı Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.