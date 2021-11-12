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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

12.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan M.H, M.U, İ.E. ve M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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