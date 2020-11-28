Kahramanmaraş'tan 134 ülkeye 446 milyon dolarlık tekstil ihracatı

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'tan yılın 10 ayında 134 ülkeye 445 milyon 900 bin dolarlık tekstil ürünü ihraç edildi.

Dondurmanın yanında iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünlerinin ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında bu yılın ocak-ekim döneminde 445 milyon 900 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren yaklaşık 360 ihracatçı firma, hazır giyim ve konfeksiyondan 69,7 milyon dolar, tekstil ve ham maddelerinden ise 376,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kahramanmaraş'tan en fazla ihracat İtalya, Almanya ve Rusya'ya yapıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de yapılan tekstil yatırımlarının yüzde 11'inin Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın büyük bir pazarı olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Türkiye'nin ipliğinin yüzde 36'sını Kahramanmaraş üretiyor. Türkiye'nin örgüsü ve dokumasının yüzde 15'ini biz üretiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de toplam tekstil istihdamının yüzde 8'ni Kahramanmaraş sağlıyor." dedi.