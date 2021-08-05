YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi

Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi

05.08.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi

Kahramanmaraş'tan orman yangınlarında zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesine hayvanlar için mama, ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi.

Kahramanmaraş Veterinerler Odası ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 1 ton kedi ve köpek maması ile 56 koli ilaç toplandı.

Kamyonetlere yüklenen yardımlar Veteriner Hekimleri Odası önünde düzenlenen törenle, yangın bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdal Gök, AA muhabirine, bölgede yaşanan yangınların ardından Antalya Veteriner Hekimleri Odası ile irtibata geçerek bir kampanya düzenlediklerini belirtti.

Düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu anlatan Gök, "Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Sahadaki meslektaşlarımız da bu kampanyaya duyarsız kalmadı. Gerekli yardımlarımızı topladık, yarın sabah inşallah bunları Manavgat'a ulaştıracağız. Manavgat'ta 80'e yakın gönüllü veteriner ücretsiz olarak tedavi yapmakta. Orman içerisinde ayakları yanan hayvanları gördüğümüzde gerçekten içimiz acıyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Erkan Aksu da Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin bölgede canla başla mücadele verdiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında bir ton kedi ve köpek maması hazırladıklarını ifade eden Aksu, yangında zarar gören tüm canlıların yardımına koşmak istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandıNASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı
''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:33
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:44
Yatsı
21:12

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Akdeniz Eczanesi
Dulkadiroglu
Leyla Eczanesi
Dulkadiroglu
Bayram Eczanesi
Onikisubat
Betül Eczanesi
Onikisubat
İrşad Eczanesi
Onikisubat
Vural Eczanesi
Onikisubat
Emniyet Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.