YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.12.2020 17:44 | Son Güncelleme

TFF 3.

Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Halide Edip Adıvar Spor’u 3-0 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kahta İlçe Stadında oynanan maçta, Kahta 02 Spor oyuncularından Mehmet Doğan maçın 7. Dakikasında, attığı gol ile 1-0 üstünlük sağladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı Kahta 02 Spor’un 1-0 üstünlüğü sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir futbol oynayan Kahta 02 Spor, maçın 71. dakikasında Ali Tayfun Akbey’in attğı gol ile rakip takım Halide Edip Adıvar Spor karşısında 2-0 öne geçti.
Maçın skorunu belirleyen ise maçın 88. dakikasında İsmail Palta’nın attığı gol oldu. Ev sahibi takım rakibini 3-0 yenerek 3 puan almasını bildi.

Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Özçelik Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.