Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Halide Edip Adıvar Spor’u 3-0 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kahta İlçe Stadında oynanan maçta, Kahta 02 Spor oyuncularından Mehmet Doğan maçın 7. Dakikasında, attığı gol ile 1-0 üstünlük sağladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı Kahta 02 Spor’un 1-0 üstünlüğü sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir futbol oynayan Kahta 02 Spor, maçın 71. dakikasında Ali Tayfun Akbey’in attğı gol ile rakip takım Halide Edip Adıvar Spor karşısında 2-0 öne geçti.

Maçın skorunu belirleyen ise maçın 88. dakikasında İsmail Palta’nın attığı gol oldu. Ev sahibi takım rakibini 3-0 yenerek 3 puan almasını bildi.



