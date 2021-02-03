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Kahta Belediyesi yol iyileştirme çalışmaları

03.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Kahta Belediyesi yol iyileştirme çalışmaları

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, mevsimsel ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda ulaşım kalitesini arttırmak için bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra hava şartlarına bağlı olarak yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygun hava koşullarında belirlenen program dahilinde ilçe merkezindeki yollarda asfalt yama çalışması yapıyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, mevsimsel ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda ulaşım kalitesini arttırmak için bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra hava şartlarına bağlı olarak yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.
Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygun hava koşullarında belirlenen program dahilinde ilçe merkezindeki yollarda asfalt yama çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, yol iyileştirme çalışmalarıyla beraber, mevsimsel kaynaklı bozulan güzergahlarda da düzenlemelerde bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Allah’ın izniyle ilçemizdeki işlek, bozuk, cadde ve sokaklarımızın kilitli parkelerini sil baştan yenilemeye başladık. Havaların ısınmasıyla birlikte planlamamızda Nisan ayının sonunda asfalt çalışmalarımız yapılacak. Halkımızın mağdur olduğu Karşıyaka ve Fırat mahallelerimizi birbirine bağlayan Mehmet Akif Ersoy caddemizin 2. etap yol yapım çalışmalarına başladık. Alt yapının tamamlanmasıyla caddemize kilitli parke taşı yapılacaktır. Alt yapısı sağlamlaştırılmayan yol, kalıcı bir yol değildir. Ekibimizle birlikte bu güzel ilçenin güzel insanlarına hizmet etmek için çalışmalarımız hava şartlarına göre aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahta Belediyesi yol iyileştirme çalışmaları

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