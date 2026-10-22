Kairat Almaty - Panathinaikos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kairat Almaty ile Panathinaikos, 22 Ekim 2026 saat 17:30'da Almaty Central Stadium'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Kairat Almaty, UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak. Her iki ekip de son dönemlerde farklı liglerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.
Kairat Almaty, son 5 maçında 2 galibiyet alırken defansif istikrarı artırma çabasında. Bu süreçte toplam 8 gol atıp 6 gol yediği gözlemleniyor. Öte yandan Panathinaikos, özellikle son karşılaşmalarında etkileyici bir form sergiledi ve son 5 maçında 4 galibiyet elde etti.
Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Panathinaikos kadrosunda Sverrir Ingason (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Moussa Sissoko (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Pedro Chirivella (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anass Salah-Eddine (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık), Azzedine Ounahi (Sakat - Kas Sakatlığı), Adriano Jagusic (Şüpheli) ve Victor Kristiansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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