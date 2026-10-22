Kairat Almaty - Panathinaikos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Kairat Almaty Perşembe 17:30 Panathinaikos

Kairat Almaty ile Panathinaikos, 22 Ekim 2026 saat 17:30'da Almaty Central Stadium'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Kairat Almaty, UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak. Her iki ekip de son dönemlerde farklı liglerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Kairat Almaty tüm kulvarlar Kairat Almaty 5-0 Irtysh Pavlodar Kazakistan Premier Ligi G

Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B

Kairat Almaty 1-0 Zhetysu Taldykorgan Kazakistan Premier Ligi G

FC Astana 1-0 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi M

Kairat Almaty 1-4 Tobol Kostanay Kazakistan Premier Ligi M Panathinaikos tüm kulvarlar Panathinaikos 5-1 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 G

Panathinaikos 2-1 Borac UEFA Konferans Ligi G

Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 M

Kalamata 0-1 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Kifisia 0-2 Panathinaikos Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Kairat Almaty, son 5 maçında 2 galibiyet alırken defansif istikrarı artırma çabasında. Bu süreçte toplam 8 gol atıp 6 gol yediği gözlemleniyor. Öte yandan Panathinaikos, özellikle son karşılaşmalarında etkileyici bir form sergiledi ve son 5 maçında 4 galibiyet elde etti.

Eksik Oyuncular Kairat Almaty 1 eksik Jorginho Panathinaikos 9 eksik Sverrir Ingason Moussa Sissoko Pedro Chirivella Lucas Chaves Anass Salah-Eddine Pavlos Pantelidis Azzedine Ounahi Adriano Jagusic Victor Kristiansen

Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Panathinaikos kadrosunda Sverrir Ingason (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Moussa Sissoko (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Pedro Chirivella (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anass Salah-Eddine (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık), Azzedine Ounahi (Sakat - Kas Sakatlığı), Adriano Jagusic (Şüpheli) ve Victor Kristiansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

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