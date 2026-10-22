SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Kairat Almaty - Panathinaikos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kairat Almaty, UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak. İki takımın son durumunu ve önemli detayları inceledik. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Kairat Almaty - Panathinaikos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Kairat Almaty
Perşembe 17:30
22.10.2026
Panathinaikos
Stadyum: Almaty Central Stadium Hakem: Allard Lindhout

Kairat Almaty ile Panathinaikos, 22 Ekim 2026 saat 17:30'da Almaty Central Stadium'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Kairat Almaty, UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak. Her iki ekip de son dönemlerde farklı liglerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Kairat Almaty

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kairat Almaty 5-0 Irtysh Pavlodar Kazakistan Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B
  • 10.10.2026 Kairat Almaty 1-0 Zhetysu Taldykorgan Kazakistan Premier Ligi G
  • 17.09.2026 FC Astana 1-0 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi M
  • 13.09.2026 Kairat Almaty 1-4 Tobol Kostanay Kazakistan Premier Ligi M
Panathinaikos

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Panathinaikos 5-1 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 15.10.2026 Panathinaikos 2-1 Borac UEFA Konferans Ligi G
  • 11.10.2026 Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 20.09.2026 Kalamata 0-1 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 16.09.2026 Kifisia 0-2 Panathinaikos Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Kairat Almaty, son 5 maçında 2 galibiyet alırken defansif istikrarı artırma çabasında. Bu süreçte toplam 8 gol atıp 6 gol yediği gözlemleniyor. Öte yandan Panathinaikos, özellikle son karşılaşmalarında etkileyici bir form sergiledi ve son 5 maçında 4 galibiyet elde etti.

Eksik Oyuncular

Kairat Almaty

1 eksik
Jorginho Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Panathinaikos

9 eksik
Sverrir Ingason Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Moussa Sissoko Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Pedro Chirivella Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lucas Chaves Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Anass Salah-Eddine Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Pavlos Pantelidis Sakat Bacağı Kırık
Azzedine Ounahi Sakat Kas Sakatlığı
Adriano Jagusic Şüpheli
Victor Kristiansen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Panathinaikos kadrosunda Sverrir Ingason (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Moussa Sissoko (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Pedro Chirivella (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anass Salah-Eddine (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık), Azzedine Ounahi (Sakat - Kas Sakatlığı), Adriano Jagusic (Şüpheli) ve Victor Kristiansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Kairat Almaty - Panathinaikos maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Kairat Almaty - Panathinaikos maçı saat kaçta?

17:30

Kairat Almaty - Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Kairat Almaty - Panathinaikos maçında hangi oyuncular eksik?

Kairat Almaty'de Jorginho; Panathinaikos'ta ise Sverrir Ingason, Moussa Sissoko, Pedro Chirivella, Lucas Chaves, Anass Salah-Eddine, Pavlos Pantelidis, Azzedine Ounahi, Adriano Jagusic ve Victor Kristiansen eksik.

Kairat Almaty ve Panathinaikos'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon EuroCan Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon Euro
A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli olduA Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.