Kale Banyo’dan "suya iyi bakan" kampanya

İSTANBUL (AA) - Kale Banyo, fotoselli armatürlerini tüketicilerle buluşturan yeni kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli su tüketiminin çok daha önemli hale geldiği günlerde, Kale Banyo, doğaya dost, çevreci, sürdürülebilir ürün ve projeleri ile yaşama su olmaya devam ediyor. Kale Banyo şimdi de su tüketiminde sağladığı yüksek tasarruf oranları ile fark yaratan yeni nesil tasarım felsefesiyle ürettiği seçili fotoselli armatürlerini, suya iyi bakan kampanyasında cazip fırsatlar ile tüketicilerle buluşturuyor.

Tüketiciler, 15 Nisan’a kadar sürecek kampanya kapsamında Kale satış noktalarını ziyaret ederek, su tasarrufunu ve hijyeni bir arada sunan seçili Kale Banyo fotoselli armatürlerine yüzde 45 indirim ve ücretsiz montaj fırsatından yararlanabiliyor.

Gelişmiş akış sistemine sahip Kale Banyo fotoselli armatürler optimum su verimliliği sağlarken, her damlanın kıymetini bilen akıllı sensör özelliği sayesinde suyun boşa akmasını engelleyerek, sürdürülebillir gelecek için su kaynaklarını korumaya yardımcı oluyor.

Ürünlerinde fonksiyonellik, düşük su tüketimi ve dayanıklılık gibi birçok özelliği bir arada sunan Kale Banyo, fotoselli armatürleri ile yaşamımıza sıfır temas ile yüzde 100 hijyenik çözümler getiriyor.

