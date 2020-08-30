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Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etmesinin ardından 3. kaleci konumuna düşten Okan Kocuk, teknik direktör Fatih Terim'e takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşten Okan Kocuk, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ayrılmak istediğini dile getirdi.25 yaşındaki file bekçisi, takımdan ayrılma isteğini teknik heyete bildirdi ve oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğünü söyledi.

"ACELE KARAR VERME"

25 yaşındaki file bekçisinden acele bir karar vermemesini öğütleyen teknik heyet ve Fatih Terim'in bu karara bir hayli şaşırdığı öğrenildi. Yeni transfer Fatih'in birinci kaleci olmadığını ve kim daha iyiyse onun oynayacağını bildirdi.Geçtiğimiz sezon Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 13 maça çıktı. Genç kaleci bu maçlarda kalesinde 24 gol gördü.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2019 yazında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Okan Kocuk'un sarı kırmızılı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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