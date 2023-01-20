Kalecinin kafasına korner direğiyle vurulmuştu! Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar M.Ç yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan M.N.A da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi.

Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.N.A. ile Altay tribünlerinde yer alan F.E., D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran M.N.A. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı.

TRİBÜNDE SIKÇA YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Diğer sanıklar hakkında da iddianame tamamlandı. İddianamede, sanıkların maçtan önce 'WhatsApp' grubunda iş bölümü yaptıkları belirtildi. D.D. ve K.E.'nin yanıcı maddeleri E.Y., H.Ç. aracılığıyla A.G.'e teslim ettikleri aktarıldı.

İşaret fişeğini ateşleyen F.E.'nin, taraftar otobüsüne gizlenmiş fişeği buradan alıp, elindeki pankarta saklayarak stada girdiğinin de altı çizildi. Yanıcı maddeleri teslim alan A.G.'nin, ifadesinde, bu maddelerin plastik cerrahi eldiven içine koyulmuş ve siyah poşet içinde olduğunu söylediği de belirtildi.

"KIZ ARKADAŞINA ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETTİ"

Ayrıca A.G.'nin, ifadesinde; bu iş için E.Y.'nin kendisini kız arkadaşına zarar vermekle tehdit ettiğini, bu nedenle yanıcı maddeleri stada soktuğunu söylediği anlatıldı. Tuvalete gizlenen yanıcı maddelerin alınıp, sonradan taraftarlara dağıtıldığı ve tribünde kargaşa çıkarıldığı kaydedildi. Öte yandan sanıkların tribünde sıkça yer değiştirdiğinin de altı çizildi.

İŞARET FİŞEĞİNİ MEŞALE SANMIŞ

İddianamede, işaret fişeğini ateşleyen F.E.'nin ifadeleri de yer aldı. F.E.'nin ifadesinde; işaret fişeğini tesadüfen bulup, meşale sandığını ve bileti olmadığı için elinde pankartla maça girdiğini söylediği belirtildi.

Üstünün detaylı aranmadığını öne süren F.E.'nin, meşaleler yakıldıktan sonra elindeki meşale sandığı işaret fişeğinin ipini çekerek, yaktığını söylediği vurgulandı. F.E.'nin elindeki fişeği fırladıktan sonra meşale olmadığını anladığını söylediği iddianamede yer aldı. Görüntü izleme tutanağında ise F.E.'nin işaret fişeğini attıktan sonra zıt yöne kaçıp, üzerini değiştirdiği belirtildi.

Savcı, F.E.'nin tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. F.E. için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H. Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F. Ö.'nün de 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılmalarını talep etti.

Öte yandan sanıkların 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi.





