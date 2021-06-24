Kaleseramik, Coverings 2021'e hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, ABD pazarı özelinde dünyanın önemli ihtisas fuarı olarak kabul edilen Coverings 2021'e katılmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, prestijli markalarının yeni ve seçkin koleksiyonları ile Kalesinterflex'ten doğan yeni ürün grubu T-One by Kale'yi de fuarda tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunacak.

7-9 Temmuz'da Orlando'da gerçekleşecek Coverings Fuarı, seramik sektörünün küreseldeki önemli buluşma noktası olarak kabul ediyor.

Kalebodur, Çanakkale Seramik, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE by Kale'nin yenilikçi ürünlerini dünya pazarına sunmaya hazırlanan Kaleseramik, yeni koleksiyonlarıyla birlikte özellikle seramik sektöründe Kalesinterflex (porselen levha) ürünüyle de fuarın ilgi odağı olmayı hedefliyor.

- "AR-GE'yi daima bizi geleceğe taşıyacak önemli bir köprü olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, teknolojinin sürekli geliştiği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da öne çıktığı yapı malzemeleri sektöründe, AR-GE'nin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz sadece Kaleseramik'in değil, tüm Kale Grubu'nun AR-GE'deki başarısıyla gurur duyuyoruz. Çünkü AR-GE'yi daima bizi geleceğe taşıyacak önemli bir köprü olarak görüyoruz. Bugün Kaleseramik AR-GE Merkezi'mizde sektöre yön verecek, inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinin yanında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda atıkların önlenmesi, ham maddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri gibi birçok projeyi yürütüyoruz. Dünyada Kalesinterflex teknolojisine yatırım yapan ve bu teknoloji ile üretime geçen ilk şirketiz. Yaklaşık 16 yıldır insan, teknoloji ve tasarım odaklı yaptığımız geliştirmeler sayesinde 3, 5 ve 6 milimetre incelik, 100x300, 120x360 santimetre boyut alternatifleri ile Türkiye'nin en ince, en büyük boyutlu ve esneyebilen seramik karosu Kalesinterflex'in üstün özelliklerini kullanarak sektöre pek çok yenilikçi ürün kazandırdık.

Özellikle son olarak geliştirdiğimiz yeni ürün grubumuz T-ONE by Kale ürünleri ile Kalesinterflex'i yaşayan mekanların yenilikçi yüzü haline getirdik. Bugün gelinen noktada ise dünyanın en büyük seramik karo üreticisi Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğimiz Kalesinterflex, mutfaklarda tezgah, banyolarda mobilya, yaşam alanlarında masa, TV ünitesi, hatta duvar tablosu gibi geniş bir ürün yelpazesiyle pek çok farklı alanda kullanılıyor. Kalesinterflex, kullanım alanlarının artmasıyla hem sektörümüzün önünü açıyor hem de bizim uluslararası arenadaki en önemli oyunculardan biri olma rolümüzü daha da güçlendiriyor."

- "100'ü aşkın ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz"

Altuğ Akbaş, seramiğin, Türkiye'nin gerek üretim gerekse de ihracat noktasında dünyada söz sahibi olduğu sektörlerden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, bugün dünya seramik liginde en önemli oyuncular arasında yer almasında Kaleseramik'in büyük ve öncü bir role sahip olduğunu aktardı.

Akbaş, "Kaleseramik olarak, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, büyüme hedeflerinde de yine küresel pazara odaklanan, ülkemizin bu alanda da lider ve en güçlü markasıyız. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 100'ü aşkın ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bununla birlikte stratejik öneme sahip ülkelere olan ihracatımızı daha da artırmayı amaçlıyor ve attığımız önemli adımlar ile hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlarda büyümek için ürün yelpazesi, yüksek kalite standartları, uluslararası tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama gibi unsurlar önemli bir yer tutuyor. Biz de bunun bilinci ile Amerika ve Avrupa'da pazarlama ve satış yapacak, bölgesel ofisler kurma çalışmalarımızı sürüyoruz." ifadelerini kullandı.

