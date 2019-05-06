SPOR

Kalp krizi geçiren Iker Casillas taburcu edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Portekiz'in Porto takımında forma giyen ve 1 Mayıs'ta antrenmanda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan İspanyol kaleci Iker Casillas taburcu edildi.

Kalp krizi geçiren Iker Casillas taburcu edildi

Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gündür gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla hastaneden ayrıldı.

Casillas, hastaneden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Herkese her an olabilecek bir şey birkaç gün önce bana oldu. Şimdi birkaç hafta ya da birkaç ay beklemek gerekecek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ama en önemli olan şey burada olmak ve rahat bir şekilde konuşmak. Beklediğiniz için teşekkürler, kısa zamanda görüşeceğiz." dedi.

Casillas'ın kalp krizi geçirmesinin ardından özellikle İspanya ve Portekiz'de spor camiasından tecrübeli kaleciye destek mesajları gelmiş, Porto ve Real Madrid takımları hafta sonu oynadıkları maçlara Casillas'ın yanında olduklarını gösteren pankartlarla çıkmıştı.

Diğer yandan Portekiz basını Porto Kulübünün Casillas'ın yerine kaleci arayışına girdiğini, Portekizli Anthony Lopes (Olympique Lyon) ve Meksikalı Guillermo Ochoa (Standard Lieja) ile ilgilendiğini yazdı.

Real Madrid'den 2015 yazında Porto'ya transfer olan 37 yaşındaki Casillas, kısa bir süre önce sözleşmesini 1+1 olarak uzatmıştı.

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porto iker casillas

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