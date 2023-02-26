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Kalp krizi geçirmişti! Günlerdir yoğun bakımda olan Muhlis Asan hayatını kaybetti

26.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhlis Asan'dan acı haber geldi... 17 Ocak'ta katıldığı galada kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi Asan'ın sosyal medya hesabından duyurdu. Kızını depremde kaybeden Orhan Aydın da acı haberi paylaştı.

Kalp krizi geçirmişti! Günlerdir yoğun bakımda olan Muhlis Asan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Muhlis Asan'ın ölüm haberi sevenlerini yıktı. 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyunu galasında rahatsızlanan Asan "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrılmıştı.

Edinilen bilgiye göre taksiye binip ablasıyla birlikte evine dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan'ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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Muhlis Asan'ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Her gün uyandırılarak durumu kontrol edilen Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLACAK

Ailesi usta oyuncunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Usta oyuncu, bugün öğlen Şişli camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Ayazağa mezarlığına defnedilecek.

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